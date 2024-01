Esta ‘Ciudad’ debe cumplir su propósito

La Ciudad de las Artes fue por fin inaugurada, a pocos meses de que se produzca el cambio de gobierno, pasados los comicios electorales.

La obra ha llenado de alivio a la comunidad artística y a los que, como yo, disfrutamos del ambiente cultural.

Sin embargo, no deja de preocupar que la próxima administración descuide tanto la estructura, como los programas y actividades que allí ya se realizarán. En un momento en que la cultura ha cobrado ventajoso vuelo, no podemos permitirnos retroceder. He sido testigo de lo mucho que el arte en todas sus formas atrae y beneficia a la población, por ende debe seguirse poniendo a disposición de todos. Asimismo, debe ser prioridad hacer del sitio un verdadero epicentro de todos los gremios culturales; este no puede volverse un espacio politizado, limitado por el amiguismo o los intereses de quienes estén en el poder.

La agenda 2025 de la Ciudad de las Artes debe incluir exposiciones de todo tipo, así como conversatorios y talleres para la actualización de la comunidad creativa.

A futuro, también debe contemplarse mejorar la accesibilidad al sitio por medio de más autobuses, incluso algunos gratuitos para el personal de la Orquesta Sinfónica, el Ballet Nacional y el público que asista a los actos.

* Periodista.