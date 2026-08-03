Estado vapuleado: cuando el crimen compra silencio

La erosión de la seguridad en Panamá no es solo una estadística; es una traición cotidiana al pacto social. Cuando mafias conocen nombres de testigos y estos quedan desprotegidos, el Estado deja de ser salvaguarda para convertirse en riesgo. La ley procesal contiene herramientas adecuadas reserva de datos, sala cerrada, videoconferencia, salida del país, pero la eficacia se derrumba frente a la filtración interna.

Esa fuga no es un fallo técnico: es la evidencia de brazos rotos dentro de Policía, Ministerio Público y Órgano Judicial, y eso genera una doble violencia: contra la víctima y contra la confianza pública. Sin credibilidad, la colaboración ciudadana se seca, las investigaciones se enfrían y la impunidad florece.

Las medidas estructurales adoptadas, como despachos especializados, son pasos necesarios; sin embargo, carecen de sentido si no van conjuntadas con depuración institucional, controles disciplinarios rigurosos y una coordinación real entre poderes. Comparar a Panamá con el preámbulo de crisis en El Salvador advierte del peligro: permitir que el crimen dicte reglas es abrir la puerta a respuestas autoritarias que sacrifican derechos.

Proteger a los testigos es, en última instancia, proteger al Estado: restaurar la confidencialidad y sancionar la filtración debe ser prioridad ética y política para recuperar la seguridad y la esperanza ciudadana.