En los últimos meses, algunos ciudadanos fuera de la provincia chiricana, han percibido movimientos telúricos que aunque de corto duración y de poca magnitud, me han puesto a pensar en que el mundo cambia y con ello debemos hacerlo nosotros. Estar preparados para cualquier eventualidad, pues si la madre naturaleza así lo decide, panamá como muchos otros países puede ser alcanzado por un desastre y es mejor esperar lo mejor pero estar preparados para lo peor. Es cierto, que por nuestra geografía, y posición no somos propensos a muchos desastres naturales, pero con el paso de Eta e Iota nos quedó claro que tampoco somos invulnerables. Además con imágenes como la de Turquía, recientemente, se quedó demostrado que cualquiera en cualquier momento, puede ser afectado. La pregunta es ¿Estamos preparados? Los estamentos de seguridad y rescate se preparan cada vez más para enfrentar estos posibles problemas, pero, y la población. La educación debe estar presente desde las escuelas, educar a los niños, adolescentes y jóvenes en la forma adecuada de comportarse, en la que pueden o no hacer al sentir un movimiento telúrico, pero sobre todo en convertirse en replicadores de su comunidad. En el conocimiento está la posibilidad de salvar vidas.

* Periodista.