Fase 2 de la revolución digital en marcha

Debo admitir que el avance de la tecnología digital me lleva “atropellado”. Acudí a una reunión en un imponente edificio frente al mar en el área Este de la ciudad de Panamá, al entrar te entregan una tarjeta con el gráfico QR para entrar y salir del estacionamiento, para abrir el ascensor, solo para el piso asignado y abrir la puerta de la oficina señalada previamente.

Y es que estamos en la transición de Fase 2 de la Revolución Digital enmarcada dentro de la Cuarta Revolución Industrial. La Fase 1 consistió en la digitalización de la información, la creación de redes globales y la automatización mediante instrucciones explícitas programadas por humanos.

La Fase 2 está definida por la Inteligencia Artificial (IA): la transición hacia sistemas capaces de comprender, aprender, razonar y crear a partir de los datos. Es la Era Cognitiva y de la Inteligencia Artificial, cuya capacidad principal almacenar, procesar y transmitir datos masivamente. Analizar, razonar, sintetizar y generar nuevo contenido de forma autónoma.

La IA actual no se basa en “pensar” como un cerebro humano, sino en un triángulo fundamental de recursos e innovaciones: Los datos son el combustible principal. En lugar de escribir reglas, líneas por línea, los modelos se entrenan analizando miles de millones de textos, imágenes, audios o registros de comportamiento para extraer relaciones y estructuras subyacentes.

Arma arquitecturas algorítmicas (Deep Learning y Transformers): Redes neuronales compuestas por capas de funciones matemáticas interconectadas, que permiten a los modelos prestar atención contextual a grandes volúmenes de información simultáneamente. Así estamos.