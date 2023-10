Fiestas patrias y sentido de comunidad

Las fiestas patrias de este noviembre no serán portadoras de alegría. La sociedad llega a este mes con el ánimo sombrío. No obstante, hay elementos de optimismo al observar la conciencia cívica, principalmente de jóvenes, en defensa de los recursos naturales y exigiendo la derogación de un contrato minero que lesiona los intereses nacionales.

La dirigencia política del país no ha estado a la altura del momento. Superada, está tratando de retomar la iniciativa. Tiene ante sí a una sociedad que se expresa en la calle. Los jóvenes al frente de las manifestaciones -con imaginación, creatividad, conciencia ambiental y el empleo de big data- han detonado, a través del rechazo al contrato minero, la acumulación de hastío nacional. Se movilizan en respuesta a sentimientos colectivos que los identifican, generando un sentido de comunidad, de pertenencia a un proyecto compartido. Los manifestantes se han dado cuenta que tienen voz y exigen ser escuchados.

Las movilizaciones han desnudado a la clase política y la brecha que la separa de una sociedad sumida en la decepción y el escepticismo. Una elite política desacoplada del destino común como país y en constante pugna por preservar sus privilegios. Frente a esa realidad, el candidato presidencial que interprete con claridad lo que está viviendo el país en las calles y lo digiera hasta articularlo en sus propuestas, tendrá mayores posibilidades de éxito. Será determinante la experiencia, la cultura, la visión del mundo y la imaginación política para conducir los procesos de reforma pendientes. El país está viviendo un punto de inflexión. Nada será como antes.

En las elecciones de mayo del 2024 se juega más que el poder político por el próximo quinquenio. Por eso debe garantizarse que el actual proceso electoral, no se convierta en una fuente adicional de frustración. El desafío de las campañas políticas es sintonizar con las demandas ciudadanas, que van más allá de la derogación del contrato minero.

La lista de prioridades contempla sanear las finanzas públicas y estabilizar la economía, como base para avanzar en los problemas sociales que esperan solución y superar los actuales abismos de pobreza. En este mes de la Patria, urge desandar el camino de desunión –el origen de los males como nación- para sacar al país de la deriva en que se encuentra. Es tiempo de concordia y de unidad nacional en torno a objetivos comunes. Unidad nacional es ponerse de acuerdo en las cosas básicas para que el país no se precipite en abismos de ingobernabilidad.

La unidad no se decreta, se construye. Los próceres de la independencia estaban conscientes de que no alcanzaba con proclamar la existencia de una nueva nación. Entendieron que la independencia, la soberanía y el afianzamiento de la unidad nacional solo podrían lograrse con el esfuerzo sostenido y mancomunado. La idea de unidad nacional no fue una abstracción en las líderes de la independencia. Tampoco debe serlo en la actualidad. La es actuar con pragmatismo y sin más demora para que la desunión no gane la batalla.

* Periodista y diplomático.