Final Mini League COS en MVP Sports

Este sábado 4 de marzo se ha vuelto a culminar la quinta edición del campeonato Mini League COS 2023 de niños de 5 a 8 años. En esta ocasión le correspondió al equipo de La Liga Americana, Los Piratas de Parque Lefevre, alcanzar la Copa Sunshine Snacks al vencer al equipo Campeón de La Liga Nacional, los Leones de POCRÍ por marcador de 8 a 5. Es de importancia mencionar que el equipo de Los Piratas logra ganar este campeonato de forma invicta; ya que en la ronda regular gana 5 partidos y después logra pasar la ronda de 16, de 8, semifinales, final de liga y ahora el campeonato, acumulando un total de 10 partidos sin perder, demostrando su imbatibilidad. La final estuvo llena de entusiasmo con sus respectivas barras. Los niños siempre acompañados de sus familiares más cercanos y amigos, que son los que hacen posible este espectáculo, en donde se exalta el deporte y la unión familiar; con el fin de darles momentos de esparcimiento sano a los peloteritos y alejarlos de malos caminos, de malas costumbres y vicios que podrían marcarlos para el resto de sus vidas. Por el tercer lugar se logró imponer Los Toros de Antón a Los Jets de Tocumen.

Tenemos que agradecer a todos nuestros patrocinadores que hacen posible este trabajo y sobre todo a Sunshine Snacks que viene patrocinando la Copa Mini League COS en varias ediciones. También es importante reconocer el trabajo de COS y todo su personal que durante todos estos meses ha estado pendiente da cada pieza del rompecabezas para que esta quinta edición pudiera ser un éxito y se lograran todas las transmisiones televisivas que son el reconocimiento que podemos darles a nuestros peloteritos y patrocinadores. Igual mención al equipo técnico, encabezado por José Murillo III Y Pedro Meilán Benítez por estar encargados de la logística de juegos, árbitros, equipos, uniformes, estadios, etc.

Ahora bien, no podemos pasar por alto la falta de responsabilidad por parte de los encargados del Estadio Felipe Motta y de las personas responsables del Estadio del Club de Leones de Panamá, que desde el mes de septiembre de 2022 se le separó la fecha de la final, habiendo aprobado el encargado del estadio por escrito mediante carta firmada. El día 3 de marzo el encargado del Estadio Felipe Motta notifica a los organizadores del Campeonato Mini League COS que no se podrá realizar la final el sábado 4 porque el Club de Leones de Panamá pidió el estadio para un torneo social que iba a realizar. Mini League contaba con una nota de aprobación de varios meses atrás y tenía preparada la logística del evento para la realización de la final del torneo televisada. No

hubo manera que el Club de Leones pudiera entrar en razón y hasta con la carta de aprobación tuvimos que en 24 horas resolver el problema de buscar otro lugar para realizar la final y clausura del evento, que gracias a la colaboración de MVP Sports se pudo realizar en forma exitosa.

Éstas son las acciones que no ayudan en nada al deporte y al trabajo que se trata de hacer cuando se montan estos eventos. Si las personas no tienen la capacidad para aprobar fechas y eventos, pues no lo hagan; y si en alguna forma la tienen, entonces si ya separó una fecha o se comprometió nadie puede variar la misma. Es hora que se revise el uso de estos estadios que no pueden quedar al albedrío de decisiones de tipo privado, que en nada apoyan al deporte y demuestran la falta de empatía.

* El autor es abogado y exadministrador de ACODECO.