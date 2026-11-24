Estamos a semanas de 2027 y muchas empresas discuten qué inteligencia artificial comprar cuando desconocen cuánto gastan en las herramientas que ya utilizan. Esa contradicción merece una decisión. Antes de sumar tecnología a las finanzas, hay que poner orden. De lo contrario, el presupuesto comienza por el proveedor, no por el negocio.

El primer paso es levantar un inventario: licencias, aplicaciones y experimentos que intervienen en procesos financieros. ¿Quién los utiliza? ¿Qué información procesan? ¿Cuánto cuestan? Después, establecer una frontera en el que los datos financieros sensibles solo deben manejarse en herramientas autorizadas, porque esto supera el ámbito tecnológico y pasa a ser responsabilidad de la alta dirección.

El siguiente paso es escoger al menos tres indicadores financieros que importa mejorar en 2027. Por ejemplo, días de cobro, margen bruto y precisión del flujo de caja. Cada uno necesita una meta y un responsable. Pero cuidado, sin registros ni conciliaciones al día, un plan de cuentas ordenado y cifras consistentes, ninguna inteligencia artificial corrige la fragilidad de la información.

Finalmente, propongo suspender nuevas compras de IA que no tengan un caso de negocio. El presupuesto de 2027 debe contemplar una partida vinculada con al menos esos tres indicadores, con responsables y fechas verificables. El foco no debe estar en cuántas soluciones incorporaremos el próximo año, sino en qué resultados pretendemos obtener. Planificar la IA también significa saber cuándo no comprarla.