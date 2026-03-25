Fundamentos de la psicología del aprendizaje: un viaje filosófico

Nuevo libro de la doctora Marita Mojica, Decana de la Facultad de Psicología de la Universidad de Panamá. Anteriormente había publicado el libro Aprendizaje escolar, también publicado por la Editorial Cultural Portobelo. La doctora Mojica realizó estudios de maestría en la Universidad de Salamanca, España. Felicitamos a la doctora Mojica por este valioso aporte. Este importante aporte es fruto de la minuciosa investigación y observación sobre el aprendizaje en adultos, Andragogía, estudios en neurociencia, neurofisiología en el aprendizaje.

Esta magnífica obra presenta con gran conocimiento y de manera sencilla sobre los principales aportes de distintas escuelas psicológicas desde el Empirismo, el Estructuralismo, el Asociativismo, el Conductismo, el Neoconductismo, la Gestalt y sus principales exponentes. Como aprendemos y cuáles son los principales aportes de cada investigador. Recomendamos vivamente la lectura de esta investigación.

El libro reúne cuatro capítulos:

1. Bases filosóficas que sostienen la psicología del aprendizaje: los aspectos ontológicos, que abordan el pensar, el ser, su existencia real y sus propiedades. La gnoseología que estudia el conocimiento humano. Y la epistemología trata sobre la teoría del conocimiento en general. Expone marcos generales epistemológicos como el racionalismo {Platón, Descartes, Kant, etc.) el empirismo (Hume, Sir Francis Bacon, John Locke, etc.) el positivismo, materialismo y el realismo.

2. Hechos históricos como antecedentes de la psicología del aprendizaje: Comienza con el primer laboratorio de psicología en el mundo en Leipzig, Alemania por Wilhelm Wundt, inicia el estructuralismo. Explora los cimientos de escuelas psicológicas como el funcionalismo, conexionismo, conductismo, neoconductismo y el constructivismo. Aborda los complejos manejos de estas escuelas psicológicas que compiten entre sí y comprender la evolución histórica del aprendizaje.

3. Perspectivas de los grandes teóricos: Bases conceptuales sobre diversas teorías como la teoría de los vínculos, los reflejos condicionados, teoría del procesamiento de la información y otras. Atesora los aportes de Thorndike, Pávlov, Guthrie, Piaget, John B. Watson, B.F. Skinner entre otros.

4. Bases Fisiológicas del Aprendizaje. Abunda en la organización y estructura del sistema nervioso central, presenta un importante cuadro sobre las principales estructuras cerebrales describiendo su estructura, localización y función. Explica la organización neuronal y los factores que afectan los neurotransmisores y sus vínculos en el aprendizaje. Expone teorías que explican la neurofisiología del aprendizaje como la teoría de las redes de memoria y otras.

La editorial Cultural Portobelo publica esta importante obra de investigación sobre la Psicologia del Aprendizaje, sus aspectos teóricos, conceptuales abordando con precisión y delimitación conceptual los procesos psicológicos implicados en el aprender a aprender. Estrategias empleadas para facilitar las operaciones cognitivas elevadas para la adquisición de conocimientos y el almacenamiento de la información académica con un conocimiento profundo y maestría.

Presenta cuadros sobre aspectos, categorías y factores vinculados a la teorias que explican el aprendizaje.

Disponible en la librería Cultural Portobelo, teléfono 269-9493 o 269-7018, situada en vía Argentina, el Cangrejo.