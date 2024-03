Hábitos y decisiones conscientes

No sabría explicar en qué momento empezó todo esto, pero de unos años a esta parte de mi vida, algo de mí ha cambiado. No sabía que parte de mí andaba en piloto automático, hasta qué un día me cansé de lo cotidiano.

Entonces, empecé a tomar mis decisiones como propias, dejando atrás las expectativas, mis traumas, miedos, creencias e inseguridades.

En esa exploración de consciencia y cuestionamiento, se manifestó la inquietud de poder aportar y ser parte de un proceso de cambio personal y colectivo, que desde la desnudez más profunda simplemente es: ser felices.

¿Y cómo lo hago? Me pregunte infinidad de veces, pero encontré a través de mi “caja de herramientas” un elemento que me ayudo a empezar, fue la “metanoia”, que no es más que una retractación, es la transformación profunda de corazón y mente de forma positiva, y de cómo se ve y aceptan a las personas y las cosas.

Cuestionarse inicia el proceso de activación de la mente crítica y reflexiva, para empezar a conducir en modo “manual” nuestra vida y llevarla a una transformación espiritual plena, y tener la certeza de que lo que está destinado a suceder se manifestará de una manera mágica y maravillosa. * Docente.