Hace falta empatía

Una de las frases que marcó mi formación como periodista fue la de Ryszard Kapuscinski [periodista y escritor polaco, 1932-2007]: “Para ser un buen periodista hay que ser ante todo, una buena persona”.

Una mención que resonó en mi cabeza mientras acudí por temas de salud a un centro hospitalario recientemente, mientras me preguntaba.¿Se puede trabajar en el área de la salud sin ser buena persona?. En las policlínicas de nuestro país, por mi experiencia, y es mi opinión se puede encontrar a las personas más preocupadas y serviciales, pero también a las menos empáticas. Saliendo de una operación, y mientras el efecto de la anestesia pasaba sin esperanza de recibir los medicamentos que necesitaba; tomé la decisión de ir a la ventanilla tras hora y media sin ser llamada y le expliqué a la persona al otro lado, mi situación. Su respuesta, por un momento permitió el enojo nublará mi dolor: “Tiene que esperar. Son por lo menos dos horas”. Lo peor es que siguió sentada impávida frente a la ventanilla, como si las personas en aquella fila no existirían, no estuvieran enfermos, no necesitarán un poco de compresión y preocupación de su parte. Sufrí, de verdad sufrí y cuando al fin escuche mi nombre, era más mi desespero por poder aliviar el dolor que seguir enojada por algo que no puedo cambiar. ¿Cómo le enseñas a otra persona a ser un buen ser humano?. Es difícil, aunque son muchas las deficiencias del sistema de salud en Panamá, creo fielmente que con un cambió en el trato del personal de las instalaciones médicas, otro gallo cantaría. No solo hablo del personal de atención al cliente, también de los técnicos, enfermeras, médicos y administrativos. Y entiendo que no todos los días debes estaré sonriente y feliz, pero por lo menos tener empatía por el dolor ajeno, basta y sobra. * Periodista.