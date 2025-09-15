¿Hasta cuándo la espera por una atención digna?

Ir al hospital en Panamá se ha convertido en una prueba de paciencia y resistencia. Desde largas filas en la madrugada, citas que se extienden por meses y medicamentos que nunca llegan a tiempo, hasta la incertidumbre de si habrá especialistas disponibles. Lo que debería ser un derecho básico, termina siendo un calvario diario para miles de personas que solo buscan cuidar su salud.

No se trata únicamente de los hospitales. En el trabajo, muchos panameños deben soportar jornadas extensas, sueldos bajos y condiciones poco justas, sin contar con un sistema que les respalde cuando enferman, Y en el país, en general, se vive con la sensación de que exigir un servicio de calidad es pedir demasiado, cuando en realidad debería ser lo mínimo.

La pregunta es inevitable: ¿Cuándo piensa mejorar? Las promesas de modernización y cambios en la atención en salud se repiten cada año, pero la realidad en las salas de espera sigue siendo la misma. Mientras tanto, el pueblo panameño aguanta, resiste y sobrevive, esperando el día en que la atención médica deje de ser un privilegio y se convierta en lo que siempre debió ser: un derecho humano garantizado. * Periodista.