Hasta que se acabe el amor

“You had to kill the conversation. You always had the upper hand Got caught in love and stepped in sinking sand. You had to go and ruin all our plans” – Freddie Mercury (cantante británico, 1946-1991) /Love Me Like There’s No Tomorrow – Dicen que, para que el amor perviva es necesario, dedicarle tiempo, cuidándolo cada día.

El amor conlleva alegrías y sacrificios, dependiendo de cómo nos sentimos en pareja. La monotonía puede generar frustración, la rutina diaria, hace que sea difícil la comunicación asertiva, provocando malos entendidos y llevando algunas de las partes a la infidelidad.

El amor termina cuando uno de los dos desiste de trabajar en la relación. Romper la relación pudiera ser doloroso para ambos, estos casos es probable que tengamos sentimientos encontrados, alejarse de una infiel, te da un alivio inmenso.

Luego de la desilusión, la decepción, la aceptación, y la decisión de alejarte... viene la mejor parte...nuestra “nueva vida” con motivaciones e ilusiones.

Por muy difícil que parezca dejar una relación, de una ruptura podemos aprender a no entregar nuestro tiempo y corazón a cualquiera y lo más importante amarnos intensamente para poder amar a los demás, y dentro del contexto de vivir un amor sano, será mucho más fácil encontrar en el futuro quien nos corresponda. * Docente.