Hay que actuar con seriedad y responsabilidad

Hace algunos días observé y leí en algunos medios noticiosos que el Defensor del Pueblo hacía un llamado o pedía que las empresas eléctricas fueran auditadas.

De verdad que la noticia no me cayó del todo bien porque desde hace mucho tiempo todos sabemos lo que pasa en el área oeste y en muchos otros lugares del país con respecto al servicio de luz eléctrica.

Pareciera que nuestro defensor se ha dado cuenta, hasta ahora, del desastre total que es el servico que dan estas empresas en la República de Panamá.

Me sorprende de sobre manera que le pida a la Contraloría General de la República de Panamá que audite estas empresas, cuando existe un regulador que es la Autoridad de Servicios Públicos (ASEP); la cual tiene la obligación de darle información.

En primer lugar le pide a la Contraloría, cuando ya los ciudadanos conocemos la clase de auditos que viene realizando en este gobierno, o es que piensan que ya se nos olvidó la flamante actuación del Contralor de la República de Panamá en defensa de Panama Ports SA (PPC). Un poquito más y nos pide devolverle dinero a la empresa y poco le faltó para que solicitará al país, que le pusiéramos una estatua a sus directivos en nuestro territorio.

En segundo lugar, no nos explicamos el por qué pedirle algo así a la Contraloría, cuando puede solicitarle a la ASEP que le entregue información de las multas que han impuesto, de los casos que han atendido versus la población del área, de los devoluciones de dinero en las facturas de los consumidores por el tiempo que están sin luz, de las inversiones de las empresas para dar un mejor servicio, de los mantenimientos de los equipos para que se tenga mejor servicio y de un sin fin de cosas más. No puedo entender que el defensor no pueda solicitar cosas tan simples a la ASEP, por eso es tan importante la seriedad y responsabilidad en las actuaciones. Le pido al defensor que empiece por los puntos antes mencionados y tendrá información suficiente para darse cuenta donde están los responsables de todo lo que pasa.

Lo que pareciera una buena buena iniciativa, se ve del todo tibia y hasta sospechosa por la gravedad de la situación y de las circunstancias que la rodean. Señor defensor, usted tiene la facultad de cuestionar a la ASEP y conminarla a entregarle información, de no hacerlo, use los medios de comunicación que lo apoyarán y de esa manera los consumidores y contribuyentes podríamos creer en su inciativa. Usted es el Defensor del Pueblo, compórtese como tal, su misión es ser fiscalizador de los funcionarios de El Estado, no está en ese puesto para caerle bien al gobierno de turno. Cuando se decida a hacerlo le aseguro que toda la población lo apoyará. Ya todos estamos cansados de los cuentos, queremos acciones y resultados. Hacer una llamada a un audito a otra institución no le hace ningún favor a su persona. Lo que tiene que hacer es empoderarse y actuar a favor de toda la población en el tema eléctrico. Tome sugerencias de los puntos que están en esta nota y todos se lo agradeceremos.

* Abogado y exadministrador de ACODECO.