Hay que actuar sin pasionismos y en forma rápida

No es secreto y muchos de mis lectores saben perfectamente mi posición con respecto al tema minero y la mina First Quantum. Desde un inicio he mantenido una postura inquebrantable de que la mina debe abrir lo antes posible para poder empezar a tener un mejoramiento económico en el país. Es llover sobre mojado, volver a repetir todas las advertencias que se dieron para que no se ocurriera el cese de operaciones de la mina. En ese momento se dieron discusiones que a todas luces estaban llenas de inexactitudes y el debate no fue de altura. La cantidad de mentiras, que ya se comprobaron meses después, y la descalificación para él que se oponía al cierre, fue la tónica de ese debate. Epítetos de traidor y vendidos se utilizaban para amedrentar y ridiculizar a cualquiera que pensara distinto.

Hoy nos encontramos con todas las consecuencias que se debieron prever, pero fue del todo imposible detenerlas. La subida estrepitosa del desempleo, la pérdida del grado de inversión, el cierre de empresas proveedoras, la baja en la recaudación estatal y cuotas obrero patronales de la Caja de Seguro Social (CSS), entre otras, nos mantiene en estos momentos con un hoyo económico inmenso.

Ahora bien, independientemente de lo anterior, también tenemos la incertidumbre de poder ganar los arbitrajes de inversión que interpuso la mina contra El Estado Panameño. Los arbitrajes de inversión sirven para resolver las disputas que surgen entre un inversor extranjero y El Estado, que inclusive pueden incluir diferentes partes involucradas en el desarrollo y operación de la mina. Es importante mencionar que este arbitraje que solicitó First Quantum, ronda por la suma de 20 mil millones de dólares. También debemos aclarar que no se trata de un arbitraje de incumplimiento, que lo que busca es resolver un conflicto, ya que algunas de las partes ha incumplido obligaciones que perjudican a otra, como los arbitrajes que ha tenido el Canal de Panamá.

El arbitraje de inversión se da cuando los derechos de la inversión se ven cuestionados, por situaciones que se pueden dar por un cambio de legislación, por expropiaciones o por descriminación en el trato. En el caso que nos ocupa, me preocupa mucho el hecho de que algunas de esas situaciones se hayan dado en el cese de las operaciones de la mina. Por esa razón es que pienso que el arbitraje que tenemos que afrontar tiene grados de dificultad muy altos para Panamá, que podrían dejarnos en peores condiciones de las que ya tenemos en la economía nacional.

Independientemente de lo mencionado, también recordemos que el desempleo en países con crisis económicas se mejora con la inversión extranjera, pero como podemos pedir a inversores extranjeros que vengan a Panamá, si el mundo fue testigo de lo ocurrido con la mina. Nadie invertiría en un país donde no hay seguridad jurídica. Por todo esto, es imperante que se reabra la mina lo antes posible, con un contrato negociado en beneficio de Panamá y que mandemos un mensaje a todo el mundo de que en Panamá existe seguridad jurídica para el inversor.