Hispanos y premios Oscar: seguir tocando puertas

Ver a hispanos en películas estadounidenses ya no es extraño. Los puertorriqueños Rita Moreno, en West Side Story (Mejor actriz de reparto, 1962), la participación de Raúl Julia en comedias comerciales como The Adams Family, y la cubano- venezolana María Conchita Alonso, en películas de acción y drama, como The Running Man (1987), Colors (1988), House Of The Spirits (1993), son vivo ejemplo de que los hispanos andaban buscando el famoso “crossover” anglosajón, desde hace ya más de 60 años. A raíz de esto, hoy es común encontrar no solo a actores, sino también a directores y productores como los mexicanos Alejandro González Iñarritu, Alfonso Cuarón y Guillermo Del Torro, los tres ganadores del Oscar.

Fue precisamente Rita Moreno, durante algunas entrevistas en la alfombra roja previa a la gala de 2024, quien enfatizo que el reconocimiento a los hispanos en la industria cinematográfica es insuficiente y que falta mucho por recorrer.

Sin embargo, el anuncio de la participación del cantante puertorriqueño Bad Bunny como presentador fue lo que más llamó la atención a nivel mediático y en redes sociales.

El intérprete de música urbana aprovechó para dejar su marca hablando en español, mientras anunciaba la Mejor película extranjera. Por su parte, América Ferrera, nominada a Mejor actriz de reparto, demostró una vez más la capacidad de un profesional de la actuación de transitar en los diferentes géneros del séptimo arte. Y Becky G deleitó con su interpretación “The Fire Inside”, nominado a Mejor canción por la película “Flamin’ Hot”, dirigida por Eva Longoria.

Durante los últimos 20 años, la industria del cine norteamericano ha sufrido varios reveses como el crecimiento de la televisión cerrada o de paga, la proliferación y accesibilidad del “streaming” y hasta el COVID. Para contrarrestar ese problema, al ser notorio que los demográficos hispanos han llamado la atención en Hollywood, la industria cinematográfica ha tenido que extender sus fronteras, en un intento por acaparar nuevos mercados y apostando al concepto generalizado de inclusión.

No existe una “fórmula mágica” para entrar y permanecer en la competitiva y siempre cambiante industria del cine hollywoodense. Lo que sí sé es que, para forjar una carrera en ese medio, es necesaria la educación, la dedicación y la persistencia. Son estas características las que han permitido a algunos destacarse en el gremio: Javier Barden (actor), Salma Hayeck Pinot (actriz/productora), Penélope Cruz (actriz), John Leguizamo (actor/productor), y Jennifer López (actriz/productora), y todos con un factor común denominador, el idioma español. Las puertas no están totalmente abiertas, pero los hispanos han logrado ganar terreno en un Hollywood todavía estereotipado y controlado. Para los que quieren destacarse en esta industria, solo les queda seguir tocando puertas, porque llegar no es fácil pero tampoco imposible.

* El autor es periodista y estratega de comunicación.