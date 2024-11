Con más de 10 años ejerciendo como periodista, tengo muchas historias que contar, anécdotas que forman parte de esta linda y sacrificante profesión.

Sí, si quieres ser periodista debes saber que toca hacer muchos sacrificios, el escribir o presentar noticias toma tiempo de investigación y en la mayoría de los casos dependes de las fuentes para dar con detalles la noticia. Habrá quienes te abren las puertas y quienes te la cierran en las distintas entidades, todo esto limita o pone en pausa esa información que deseas dar.

También está el tema de tiempo, no hagas planes, porque no sabes a qué hora saldrás o en qué momento tendrás que ir a darle cobertura a un hecho de última hora.

En mi corto andar me ha tocado escribir de mascotas, manualidades, salud, tecnología, en estos temas fue que inicié, sin embargo, una nueva oportunidad y completamente distinta se me presentó cuando me tocó escribir de elecciones presidenciales, muertos, protestas y desastres naturales.

Recuerdo que tuve que ir de la redacción a la calle a buscar noticias, me tocó cubrir bajo la lluvia mientras veía deslizamiento de tierra y casas afectadas en Samaria, en el 2016.

Luego entré a un nuevo empleo, en el cual tengo 9 años, y en esta ocasión llegué a escribir temas económicos, un nuevo giro en lo que estaba haciendo profesionalmente. Pero lo logré y siento que muy bien.

Y así se han ido presentado más cambios en mi andar, he pasado a escribir diversos temas pues terminé, o por el momento, en el área digital, donde veo noticias de toda índole, sin dejar el impreso a un lado, en el cual siempre sale una noticia de mi autoría y en ocasiones en conjunto con mis colegas.

¡Felicidades a los verdaderos periodistas!