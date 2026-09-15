Hitos del Canal de Panamá en su aniversario

El 7 de septiembre de 1977 no solo se firmó un tratado; se selló el destino de una nación resuelta a ser dueña de su propio suelo y de su principal recurso geográfico. Hoy, la administración panameña del Canal es testimonio vivo de nuestra capacidad, eficiencia y proyección global.

El Canal de Panamá ha alcanzado hitos operativos históricos a lo largo de sus últimos aniversarios, impulsado principalmente por la capacidad del Canal ampliado y sus esclusas neopanamax.

El tonelaje alcanzó la cifra récord de 516.7 millones de toneladas CP/SUAB en un solo año fiscal, superando los máximos históricos previos al año 2021.

Recibió el Buque de mayor capacidad de contenedores, el CMA CGM Zephyr, que impuso la marca de mayor capacidad nominal en transitar la vía, con 16,020 TEU. Posteriormente, buques como el Ever Max también marcaron hitos de volumen transportado.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) incrementó oficialmente el límite de longitud (eslora) autorizada para los buques neopanamax a 370.33 metros (1,215 pies), abriendo el paso a naves de mayor dimensión.

También se verificó el paso del Crucero de mayor tamaño: El Norwegian Bliss, que se mantuvo como el buque de pasajeros de mayor dimensión y tonelaje en cruzar las esclusas, superando las 168,000 toneladas de registro bruto.

Finalmente, no menos importante, los aportes récord al Tesoro Nacional: A la par de los récords operativos, la vía interoceánica superó por primera vez la barrera de los 2,000 millones de dólares en aportes directos anuales al Estado panameño.

***El autor es un destacado periodista, columnista y locutor panameño***