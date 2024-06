Hojaldres con salsa de Don Niko´s Café

En el periodo de exámenes semestrales en la Universidad de Panamá los que cursábamos periodismo, relaciones públicas o publicidad y que, ante las carencias, no teníamos los recursos para comprar libros, nos reuníamos con los que tenían para estudiar los textos y rendir en las pruebas. Una madrugada a mediados de los años 80, que, por sorteo en el grupo de estudiantes, me correspondió ir a pie desde a la Facultad de Comunicación de la Universidad de Panamá, hasta la cafetería del complejo hospitalario de la Caja del Seguro social en la Transístmica a comprar el desayuno, que consistía en café negro y hojaldres bañadas en salsa de las carnes guisadas. No había para más. Cuando hacía el pedido y le rogaba a la dependiente que me bañara las hojaldres con la salsa, se resistía y era que el dueño del local estaba presente supervisando las comidas. Se acercó y preguntó que sucedía y la dependiente le dijo lo que pedía...este señor de rostro amable y una enorme sonrisa, dijo que con mucho gusto y empezó a darnos el suculento caldo a la vez que preguntaba mi nombre, cuántos estudiantes éramos, mientras que en un cartucho aparte, metía algo de carne y yuca frita gratis.

Este hombre jovial y amistoso resultó ser Jorge Nicolás Liakópulos, empresario de la industria de los restaurantes, destacado emprendedor de origen griego, el exitoso y carismático propietario de la cadena restaurantes Niko’s café, que falleció el pasado 3 de junio en la ciudad de Panamá, cuyas cualidades personales y profesionales, junto con su vocación al trabajo y don de gente, han sido inspiración para las personas que lo conocimos. A Don Jorge Nicolás Liakópulos, quien llegó a Panamá hace 69 años, en 1955 desde el Peloponeso, en Grecia, que deja un legado de dedicación y contribución al desarrollo económico y social del país, le cabe la frase de Maximilian Robespierre, abogado, escritor, orador y político francés apodado «el Incorruptible») quien dijo: “La muerte es el comienzo de la inmortalidad”. Muchas veces conversé con él brevemente y en una ocasión le recordé ese episodio, cuando con su condescendencia, con una amplia sonrisa nos regaló aquellas hojaldres con salsa para mitigar la fatiga y somnolencia a un puñado de estudiantes universitarios. Fortaleza a su familia.

* Periodista.