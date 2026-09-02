IA en las aulas: primero pensar

Panamá está entrando con decisión en la inteligencia artificial educativa. Eso es positivo. Pero no confundamos modernización con equipamiento. La discusión importante no es cuánta tecnología llega al aula, sino cuándo, cómo y para qué debe utilizarla un estudiante durante su proceso de formación.

La experiencia internacional muestra caminos distintos, pero una preocupación común: aprovechar la IA sin sustituir el aprendizaje. Panamá debería asumir ese principio. En primaria, primero leer, escribir, calcular, comprender, memorizar lo necesario y desarrollar criterio propio. La IA puede acompañar, pero no reemplazar esas capacidades. En secundaria, su uso debería ser progresivo, supervisado y orientado a investigar, contrastar, crear y resolver problemas.

También debemos revisar cómo evaluamos. Si una tarea puede resolverse completamente con una herramienta, quizás el problema no sea la IA, sino el diseño de la tarea. Hay que evaluar razonamiento, proceso, argumentación, criterio y capacidad para explicar y defender lo producido.

No se trata de prohibir la inteligencia artificial ni de entregarle el aula. Se trata de enseñar a utilizarla sin dejar de pensar. El éxito de Panamá no debería medirse por computadoras distribuidas, sino por estudiantes que aprendan más, piensen mejor y sepan cuándo usar la IA y cuándo prescindir de ella. Ese equilibrio será mucho más importante que cualquier nueva plataforma.