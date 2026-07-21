IA: mucha adopción, poca transformación

Según McKinsey, el 88 % de las organizaciones ya utiliza inteligencia artificial (IA) en al menos una función, pero solo una minoría ha logrado llevarla de las pruebas aisladas a toda la operación y alrededor del 6 % integra el grupo de empresas que consigue convertirla en resultados económicos significativos. La distancia no es progreso, es una alerta.

Ya vivimos algo parecido con la transformación digital. Muchas empresas compraron plataformas, abrieron canales, digitalizaron trámites y anunciaron proyectos. Pero pocas rediseñaron su modelo de negocio. La tecnología avanzó más rápido que la estrategia y la inversión superó la capacidad de convertirla en ingresos, productividad o rentabilidad.

Con la IA el fenómeno se repite, pero a mayor velocidad y escala. Hay más herramientas, pilotos, agentes y discursos que decisiones sobre procesos, estructura, talento, datos, control y retorno económico. La moda crece arriba y los resultados de negocio se estrechan abajo.

Las empresas que convierten la IA en resultados lideran porque muestran dónde está la diferencia. No en utilizar más herramientas, sino en transformar mejor la organización. La advertencia para quienes dirigen las empresas es directa: acumular iniciativas puede crear sensación de avance, pero sin rediseño y disciplina económica la organización solo moderniza su apariencia, no su capacidad de generar valor.