Indignación

Me sumo a esa parte de la población indignada por los casos de violación en menores de edad, y a las penas que se ponen en contra de estos agresores sexuales. No debe existir acuerdo de penas en estos casos, es un tema delicado que se debe abordar. Cómo es posible que una persona que cometa este tipo de actos pueda estar libre, no debería. Los casos en el país aumentan cada vez más, y siempre como todo sabemos, en su gran mayoría, el delito se da por propios familiares, que cometen el acto o bien son cómplices de lo que sucede. Madres que ofrecen a sus hijos por dinero, eso no tiene perdón, si se supone que son quienes deben protegerlos. Padres que abusan de sus propios hijos, casos donde las víctimas no llegan ni a un año de edad, que impotencia conocer esas noticias. Creo que los actores competentes en revisar las medidas que se adoptan en estos casos deben ver lo existente, y si es posible prohibir los acuerdos de pena y que los años de prisión aumenten. Los niños son vulnerables e inocentes, debemos ser sus voces y protegerlos. En la Asamblea Nacional se han presentado varias iniciativas que busca eliminar los acuerdos de pena e incrementar las penas en los casos de abuso sexual infantil. Es un tema que hay que prestarle atención.

*La autora es periodista