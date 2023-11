Ironías de las demostraciones

Sin señalar a todos los manifestantes. Es irónico ver como muchos corean que el oro de Panamá es verde y a la vez observas como encienden llantas en plenas vías, que su humo es dañino al ser humano. Como dejan tiradas los letreros de cartón, bebidas, plásticos, e incluso banderas a lo largo de las carreteras por donde se manifiestan. También se ha visto, que en cierto lugar, cortaron árboles para usarlos como bloqueos en la carretera. Las palabras muchas veces carecen de valor cuando no van acompañadas de hechos. No es nada más durante estas jornadas. Diariamente, puedes ver como desde los autos, fácilmente, las personas sacan la mano y tiran la basura. Una esquina la convierten en un depósito de basura. Incluso en los lugares turísticos, playas, ríos, muchas veces hay que estar detrás de las personas para que se lleven su basura. Lo mismo pasa en los centros comerciales y plazas, pareciera que caminar hacia un tinaco es demasiado esfuerzo. Es cierto, que el país tenemos un serio problema con la recolección y distribución de los desechos. Pero como seres humanos, sin esperar que venga el gobierno y haga algo, podemos hacer lo mejor con la basura. No dejarla en cualquier lado, para empezar. En fin, las palabras deben ir acompañadas de acciones.

* Periodista.