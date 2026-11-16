Itamut, el sismógrafo panameño

Por estos días todo gira en torno a los movimientos sísmicos, sus grados, ubicación, profundidad y desde luego, sus catastróficas consecuencias y lo más preocupante, que no se pueden predecir con mucha antelación para el resguardo, solo medirlo con el sismógrafo.

El sismógrafo es un instrumento científico diseñado para detectar, medir y registrar las ondas sísmicas que se propagan a través de la Tierra. Estas vibraciones pueden ser causadas por terremotos, erupciones volcánicas, explosiones subterráneas o incluso impactos de meteoritos.

El instrumento cuenta con una estructura firmemente anclada al suelo, por lo que se mueve exactamente igual que la superficie terrestre cuando ocurre un sismo.

Permite a los sismólogos determinar la fuerza (magnitud) de un sismo, el momento exacto en que ocurrió y el punto geográfico (epicentro) de su origen. Es fundamental para sistemas de alerta temprana de tsunamis .

El primer sismógrafo que se fabricó en Panamá fue a manos del Profesor Ángel Rodríguez y le llamó Itamut, como el cerro que está ubicado al Oeste de la provincia de Bocas del Toro y que es la tercera elevación más alta de Panamá.

Abrió una empresa con el nombre de Observatorio Sísmico Occidental de Panamá, (OSOP) en la provincia de Chiriquí, que fabrica sismógrafos. Los sensores tienen nombres de lugares en Panamá, y todos se vendían a institutos de diferentes países. En Costa Rica ya ha colocado 100, en El Salvador, 30; en Panamá hay algunos ubicados en Infoplazas, los centros hospitalarios y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).