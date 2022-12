Jamón y pavo para Navidad

Por ejemplo, está la tradición de tener jamón y pavo en la mesa ¿A quién se le ocurrió que es obligación tener dos proteínas tan costosas en la mesa? Probablemente fue alguien que no pertenece al proletariado.

Por otro lado, las frutas importadas en la mesa ¿Por qué no usamos frutas nacionales de temporada? Tenemos que ajustarnos a nuestro propio bolsillo y arroparnos hasta donde da la manta.

Con todo esto llegamos a enero de 2023 en números rojos, de nuevo a repetir el ciclo.

En nuestro país guardar las apariencias es algo cultural. Una muestra de ello es que seguimos repuntando como uno de los países con la población más feliz, extrañamente. La verdad es que somos una población demasiado resiliente y con una aversión a la protesta social.

En ese sentido, erróneamente creemos que exigir derechos básicos como un trabajo bien remunerado y una canasta básica accesible es sinónimo de ser copartidarios de la corriente comunista o de izquierda.

Mientas nos preparamos y asimilamos que el cambio social no va a venir a Panamá como obra y gracia divina, ni de mano de los políticos, las fiestas de fin de año seguirán siendo una constante lloradera porque los precios no se ajustan a nuestros salarios y por consiguiente no alcanza para comprar ni el pavo ni jamón.

* La autora es periodista.