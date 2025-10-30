Jubilados y pensionados: su lucha para sobrevivir

Dice un aforismo popular: “La jubilación es un paso hacia un futuro mejor”. Al parecer en este terruño panameño, ese sitial cimero para los hombres y mujeres que han construido el hermoso país que tenemos y que se han pensionado o jubilado, aun non lo alcanzan.

Observamos día a día, años tras años, grupos de jubilados tocando puertas de la Asamblea Nacional, ministerios y diversas instituciones de salud para que les escuchen sus quejas.

Denuncian el irrespeto a la Ley 6 de 1987, modificada por diversas leyes posteriores (como la Ley 192 de 2020) que otorga algunos descuentos en servicios.

La queja recurrente de que las pensiones exiguas no les alcanzan para sobrevivir, no tienen medicinas, entre muchas otras denuncias.

Los jubilados son referentes intergeneracionales: Su presencia en la sociedad ofrece oportunidades para el diálogo entre generaciones, fortaleciendo la identidad y la continuidad cultural. Han atravesado crisis económicas, transformaciones políticas y revoluciones tecnológicas, convirtiéndose en testigos vivos de la evolución nacional e internacional.

Aunque suelen tener ingresos muy bajos, los jubilados contribuyen al consumo en sectores como salud, turismo, alimentación y vivienda es por ello que las pensiones bien diseñadas ayudan a reducir la pobreza en la vejez y promueven equidad social. Un sistema de jubilación justo y funcional refleja el compromiso del Estado con su bienestar a largo plazo. Ni más ni menos. * El autor es periodista.