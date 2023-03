La batalla, por la silla presidencial

El ambiente en la política criolla rumbo a las elecciones generales, del 4 de mayo 2024, se pone sabroso. Hace recordar el torneo 1994-99, en el cual resultó vencedor el Dr. Ernesto Pérez Balladares. En esa ocasión, se encontraba un PRD unificado monolíticamente, en comparación a la actual situación, a lo interno, que se ha evidenciado la existencia de varias facciones que competirán en las primarias, y ver quién será el abanderado presidencial.

Aún es muy prematuro señalar quien enarbolarà la bandera del mayoritario colectivo como es el PRD, para el 2024, en medio de las tradicionales pugnas internas. Por un lado, ya oficializaron sus aspiraciones el Vicepresidente de la República José Gabriel Carrizo, el presidente de la Asamblea, Crispiano Adames, y el Ex secretario general del PRD, Pedro Miguel González. Otros cinco aspirantes se sumaron a última hora. La contienda logra ponerse aún más interesante al conocerse este martes en la madrugada, el anuncio del Ex presidente Martín Torrijos, de lanzarse al ruedo político nuevamente, por una candidatura presidencial, pero no dentro del PRD, lo cual hace cambiar el panorama político. Así se dibuja la situación política en el PRD. Mientras que, en la oposición se continua con las conversaciones y acercamientos entre sus líderes para una posible conformación de una alianza opositora, que aún no se ha llegado acuerdos de quién irá a la cabeza en una coalición de partidos de oposición, que logre unificar criterios. En los medios de comunicación se ha dado a conocer de manera extraoficial de reuniones y conversaciones entre el presidente del partido Cambio Democrático Rómulo Roux, y el Presidente del partido Panameñista José Blandón. Por otro lado, el presidente del partido Otro Camino, Ricardo Lombana, y el colectivo País de José Alberto Álvarez, siguen desarrollando su campaña política. En el partido Realizando Metas, todo hace indicar que en las primarias de este colectivo, el Ex presidente Ricardo Martinelli, salga como candidato presidencial, y aspire a una reelección según sus propias palabras dadas a los medios de comunicación. En días pasados se conoció públicamente, luego de una convención del partido Alianza, que respaldará en una unión, a las aspiraciones presidenciales del ex mandatario Ricardo Martinelli. En esa dirección, está también una facción del partido Cambio Democrático, en que la secretaria general la Diputada Yanibel Abrego, desafía a la dirigía de su colectivo junto a un grupo de diputados, y respaldar al ex presidente Martinelli. El 2023 en los tres primeros meses se ha vivido una agitación política sin parar. *Periodista.