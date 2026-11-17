Me senté con un colega y amigo a almorzar en una pequeña fonda en la ciudad de Panamá, ¿en medio de la conversa al inquirir “el cómo estas” ?, la repuesta fue lacónica, seca y definitiva. “la calle esta dura”. Para el panameño raizal huelgan explicaciones.

En el habla popular panameño, la frase “la calle está dura” es mucho más que una simple observación sobre el clima o el tráfico; es un radiografía social y económica. Se utiliza para describir situaciones de escasez financiera, desempleo, alta costo de la vida, informalidad laboral o la dificultad para generar ingresos que cubran las necesidades básicas del día a día.

Refleja la brecha entre el costo de la vida (canasta básica, servicios, alquileres) y los salarios reales. La sociedad percibe que el dinero “rinde menos” y que la movilidad social se estanca.

Ante la falta de empleos formales bien remunerados, la sociedad panameña recurre al ingenio y la “rebusca” (venta informal, servicios independientes, emprendimientos de supervivencia). La calle “dura” obliga a la gente a reinventarse constantemente solo para mantenerse a flote.

El hogar es el primer termómetro de la crisis. Las familias panameñas tienen que hacer malabares para estirar el presupuesto quincenal o mensual, buscando ofertas, cambiando de marcas o eliminando actividades recreativas fuera de casa.

Ante la dureza de la calle, el hogar se convierte en el refugio emocional. La comunicación y el apoyo mutuo entre pareja e hijos se vuelven pilares fundamentales para sobrellevar la ansiedad que produce la inestabilidad financiera.

A pesar de lo pesimista que pueda sonar el aforismo panameño, en Panamá va acompañado casi siempre de una actitud resiliente, resumida en otra frase muy nuestra: “Hay que meterle ganas” o “Dios proveerá”, demostrando que el panameño afronta la adversidad económica con optimismo y esperanza de que los tiempos difíciles son pasajeros.