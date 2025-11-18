La Democracia en riesgo por “Silencio Electoral”

La propuesta del Tribunal Electoral de eliminar la figura de los candidatos por libre postulación para las elecciones generales de 2029 constituye un atentado directo contra la esencia misma del sistema democrático panameño.

Todos los panameños tenemos el derecho constitucional de elegir y ser elegidos, sin subordinarnos a partidos, cúpulas o coaliciones que históricamente concentran poder y limitan la participación ciudadana. La libre postulación representa la autonomía política del individuo, la posibilidad real de romper con estructuras que muchas veces operan bajo intereses particulares. Suprimirla equivale a reducir al ciudadano a un engranaje silencioso en un mecanismo de control partidista. Cuando el Estado coarta la libertad cívica, no está administrando orden: está instaurando una dictadura encubierta, elegante, silenciosa, pero letal. La historia lo ha demostrado: intentos de restringir candidaturas independientes en países de Europa del Este durante los años noventa fracasaron rotundamente porque generaron más descontento, protestas y deslegitimación del proceso electoral. En Panamá, replicar ese error sería un retroceso civilizatorio. Defender la libre postulación no es un capricho: es defender la dignidad política del ciudadano, la transparencia, la competencia auténtica y la moral pública. Aquí no cabe tibieza; el descontento es legítimo y la rebeldía democrática es un deber. * Ciudadano.