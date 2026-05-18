“La enfermería es un arte” - Florence Nightingale

Las enfermeras. Los ángeles de blanco. De niño les tenía un terror porque esa cofia blanca significaba agujas, inyecciones. Sin saber que eran para prevenir enfermedades que podían ser letales o de graves consecuencias. Ayer celebraron mundialmente el día en honor al nacimiento de Florence Nightingale la precursora de la enfermería moderna.

En muchos países, la cofia tiene 8 pliegues, que tradicionalmente simbolizaban las 8 virtudes que debe tener una enfermera: discreción, lealtad, tolerancia, generosidad, paciencia, humanidad, honor y templanza.

Hay una anécdota que vale recordad. En una unidad de cuidados intensivos, un paciente de la tercera edad llevaba semanas sin responder a los estímulos. Los monitores pitaban rítmicamente y el ambiente era, como siempre, estéril y frío. Los médicos, tras revisar las gráficas, sugerían que ya no había mucho más por hacer.

Esa noche, una enfermera llamada Elena se quedó a solas con él para su chequeo de rutina. En lugar de limitarse a cambiar el suero y anotar los signos vitales, Elena hizo algo diferente:

Sabía que al paciente le encantaba el tango. Sacó su teléfono y puso una melodía muy suave cerca de su oído.

Mientras la música sonaba, comenzó a masajearle las manos con una crema hidratante, hablándole como si él la estuviera escuchando atentamente sobre el clima y las noticias del día.

En el momento más intenso del violín, los monitores mostraron una ligera alteración. No era una arritmia; era una respuesta. El paciente apretó débilmente la mano de Elena y, por primera vez en quince días, abrió los ojos y soltó una lágrima.

La moraleja: Los médicos pueden salvar vidas con la ciencia, pero las enfermeras a menudo devuelven las ganas de vivir con el corazón. Elena no necesitó una desfibrilación ese día; solo necesitó recordar que detrás de un paciente hay una historia. * Periodista.