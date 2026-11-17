La actividad portuaria es uno de los principales motores económicos de América Latina, el Caribe y en especial, en Panamá. El volumen comercial de la región se ha expandido enormemente en la última década con nuevas inversiones en infraestructura y tecnología.. Los puertos mundiales se enfrentan a una fuerte presión competitiva para satisfacer las características de la demanda actual.

En el caso de Panamá, entre los países de la región ha desarrollado una red de puertos que proveen una amplia variedad de servicios. En una dimensión más amplia, la competitividad portuaria está determinada por una serie de ventajas competitivas obtenidas o creadas cuando las exigencias del comercio y las cadenas de suministros hacen que los puertos estén en capacidad de recibir buques más grande. . Para ellos los puertos compiten en innovación y poseer capacidades para atender las necesidades de las numerosas transacciones comerciales.

Esto puede ser alcanzado mejorando la eficiencia del transporte y reduciendo la huella de carbono de las infraestructuras de transporte y de sus modos. En cuanto a los puertos, como puntos nodales de las cadenas de transporte y logísticas, pueden contribuir de forma sustancial a este desarrollo, desde una visión estratégica a largo plazo.