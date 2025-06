La IA, clave para medios sostenibles

SIPConnect 2025 no es solo otra conferencia.

Es una cita imprescindible para quienes entienden que el futuro de los medios de comunicación, especialmente aquellos más tradicionales, se juega hoy.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reunirá en Miami, del 16 al 18 de julio, a líderes del continente en torno a un reto común: cómo aprovechar la Inteligencia Artificial (IA) no solo para optimizar redacciones, sino para transformar modelos de negocio anclados en lógicas del siglo pasado.

Este año tendré el honor de moderar un panel sobre cómo aplicar IA y tecnología para fortalecer a los medios de interés público, así como de facilitar un taller experiencial sobre Modelos Sostenibles en la Era de la Inteligencia Artificial.

El foco no puede ser más urgente: los medios deben usar la IA para monetizar contenidos, reducir costos operativos, diversificar fuentes de ingreso y garantizar sostenibilidad financiera a largo plazo. No se trata de adoptar herramientas por moda, sino de rediseñar el ADN económico de las organizaciones periodísticas. La Inteligencia Artificial no sustituye la misión, la potencia. La disyuntiva es clara: adaptarse y liderar, o resistirse y desaparecer. SIPConnect 2025 ofrece una brújula para esa transformación inaplazable. * Consultor en Transformación Digital.