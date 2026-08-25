La IA ya no admite espectadores

Un interesante artículo denominado 'IA: 5 claves que es imprescindible conocer en 2026' publicado en la web Cinco Días resume muy bien el momento actual. Impacto laboral aún incierto, riesgos concretos, rechazo social creciente, avances científicos y una presencia transversal. Agregaría que ya no estamos discutiendo si la IA llegará, sino qué estamos haciendo mientras llega.Preocupa que muchas empresas sigan atrapadas entre dos extremos improductivos. Quienes ven la IA como solución automática y quienes la miran con desconfianza paralizante. Ninguno construye ventaja. La diferencia estará en quienes conviertan esta etapa de incertidumbre en decisiones, capacidades y resultados medibles, sin perder criterio humano.Los riesgos tampoco son una razón para frenar. Son una razón para gobernar mejor. Deepfakes, errores, privacidad, consumo energético o dependencia tecnológica obligan a establecer límites, responsables y mecanismos de control. La innovación sin gobernanza puede destruir valor, pero la gobernanza utilizada como excusa para no avanzar también tiene costo.La IA seguirá evolucionando, de forma menos espectacular que muchos titulares y más profunda de lo que algunos directivos imaginan. Por eso, lo que resta de 2026 no debería ser para acumular herramientas, sino para aprender a decidir dónde aplicarlas, cuánto invertir, qué retorno exigir y qué no hacer. La verdadera ventaja no estará en usar IA, sino en usarla con propósito.