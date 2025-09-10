Opinión

La iluminación ayuda a la seguridad

Yalena Ortiz
10 de septiembre de 2025

El tema de la iluminación es un obstáculo constante para mantener las calles seguras.

Ya sea por la falta de mantenimiento, las fluctuaciones de energía o la mala calidad de los equipos que se utilizan son frecuentes. Los postes que no cuentan con una iluminación óptima para el lugar, hace que las avenidas y veredas de nuestro país sean un lugar nada seguro para transitar.

A lo mejor, las autoridades no transitan por estos lugares a ciertas horas de la noche, pero hay que decir que existen zonas en una total oscuridad o cuyas luminarias no se encuentra en buenas condiciones, lo que impide una buena visión de los alrededores y puede convertirse en un lugar perfecto para la proliferación de la delincuencia. Sumado a esta deficiencia, encontramos los árboles frondosos que durante el día pueden ser muy buenos para sofocar el calor y proteger a los peatones del sofocante sol, pero de noche no son más que sombras. Es importante que los urbanistas y las autoridades tomen en consideración la necesidad de iluminar de forma correcta tanto calles como avenidas de nuestro país, para evitar la proliferación de la delincuencia y la inseguridad que afecta a los peatones y conductores.

* Periodista.

