La importancia de la historia entre Panamá y los Estados Unidos

Las palabras del Presidente Mulino, ante la Asamblea Nacional del 2 de enero, en exigir el retorno al estudio de la Historia de las relaciones entre Panamá y Estados Unidos; la historia es la identidad de un pueblo que debe conocer sus propios pasos. La declaración del Presidente, es un signo de advertencia y rectificación de nuestras falencias que se traduce en “regresemos a nuestros basamentos y origen de la República”, guardando las proporciones con la alocución ante la nación americana cuando Barak Obama dijera: América debe regresar a sus principios originales de los padres de la patria siglo XVIII.

Hay un capítulo sacro y luctuoso en la vida Republicana y el Imperio que no abordaré en esta ocasión. En verdad, subsiste un malestar en la conciencia cívica de los panameños, que se observa en dos renglones: en las instituciones democráticas siendo un sistema agotado y, por otro lado, se percibe un descalabro espiritual y moral cíclico como en todas las naciones ocurre. Panamá ha permanecido encerrado en un “negacionismo histórico”, de ocultar los hechos consustanciales de nuestra historia a guisa de ejemplo, dos grandes potencias nos sacaron del fango de la férula colombiana: Francia y USA. El grito existencial de la conciencia ístmica, del siglo XIX, ‘El que quiere conocer a Panamá que venga porque se acaba’ (Rufino Cuervo).

La razón de ser de Panamá y de su gran pueblo, se inspira en ser

igualitario, tradicionalista y libertario cuyo norte lo marca, la esencia de la Provincia de Los Santos, totalmente opuesta a la vieja Colombia. Pero la historia de Panamá con Estados Unidos, nos permite auto explicarnos que somos y que fuimos, del porque llegamos a ser República, después de cuatro ensayos por romper la alienación política como departamento de Colombia.

Panamá precede en la historia colonial a Santa Fe de Bogotá: desde el camino de cruces de Carlos V, de la visión de Ferdinand de Lesseps, a la materialización del espíritu Rooseveltiano, esa es la constante de lo que somos (Octavio Méndez Pereira).

Dentro de nuestro recorrido hemos tenido aliados entre ellos: la ingeniería civil francesa, del siglo XIX, descrita por David McCullough en The Path between the Seas: The Creation of the Panama Canal, 1870-1914,la mejor obra sobre la epopeya del Canal de Panamá; así el 3 de noviembre de 1903, en la obra cumbre del profesor Molina, devela la participación de empresarios residentes norteamericanos en el istmo, para frenar las huestes colombianas tanto en el telégrafo como en el ferrocarril, la lealtad de Philippe Jean Bunau-Varilla, exaltada por Constantino Arosemena de frentear la independencia de Panamá ante la superioridad colombiana consignándolo en el artículo 1 del tratado de 1903, que retoma vigencia con los tratados de 1977.

Hay pueblos como los Kurdos y Palestinos que soñarían con ser sujetos de derecho internacional. No fue una separación fue una independencia incruenta. Entonces veamos qué representa United States of America para Panamá, representa para nosotros la modernidad de nuestro país.

Los Estados Unidos son más que un imperio, ellos son una “civilización” de la cual somos parte periférica por ser un Estado

soberano y parte de su historia nacional también; con los descubrimientos y participación de médicos como el Dr. William C. Gorgas y el ingeniero George W. Goethals, a cargo de la conclusión de las obras de la vía interoceánica entre otros lograron la sanidad del Istmo de Panamá. Entre Estados Unidos y Panamá, existe un “Parentesco Político-Cultural”, que nos une a saber: el constitucionalismo patrio es anglo-americano, la formación de la Corte Suprema de Justicia, 9 magistrados es similar al de USA; en el mundo comercial que es nuestra vocación histórica, la ley de sociedades anónimas, el fideicomiso irrevocable de Alfaro, un intento por emular al trust americano, el régimen de crédito documentario una copia mal traducida del federal comercial code de USA.

El impulso de la post guerra para consolidar el estatus de Panamá en materia de servicios internacional la Zona Franca (Enrique Jiménez), el desarrollo

offshore, el centro bancario, como dijera un gran jurista panameño, fue armado por Nelson Rockefeller y Robert Mcnamara. En nuestros deportes, la imagen de Panamá y un programa como el de Juan Carlos Tapia; nuestra béisbol, nuestra amado baloncesto y la influencia del Jazz (Víctor «Vitín» Paz) son parte de la Civilización Americana en el Istmo. Robert De Niro y Roberto Durán, Hollywood.

Panamá es el país Hispano-americano más anglicizado de la región pero que rechaza el inglés. Paradoja cultural sin precedente. ¡Sin duda, Panamá y USA, ¡les un matrimonio de conveniencia con altas y bajas! con afecto reciproco que facilita un dialogo como siempre.