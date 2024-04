La indecisión presente

A pocos días de celebrarse las elecciones generales en el país, una palabra que está presente es “no me he decidido”, que surge al conversar sobre por cuál candidato votará el 5 de mayo. Esa expresión es muy recurrente por lo que es evidente que no se sienten convencido de los personajes que se pelearán la presidencia o las propuestas no convencen.

Reina el temor porque el voto que se emitirá en las urnas es una decisión importante para un Panamá que vive en medios de muchas dificultades en diferentes ámbitos. Es un voto que nos costará un quinquenio ya sea bueno, regular o malo, depende de cómo administre quien resulte electo.

Es evidente que una parte significativa de la población votante aún no ha definido su elección. Tenemos una amplia oferta electoral, esperemos que la decisión sea la mejor, y acudan a votar. Que estos pocos días sean para hacer una buena reflexión, análisis y comparación, para decidirse a quien le darán ese voto de confianza.

Algunas personas han comentado que no han tomado una decisión en base a que las propuestas muchas son poco viables y que han podido ver como entre los políticos hacen subastas de planes, juegan a quien ofrece más, al menos eso parece. Y no se trata de un juego es la decisión más importante para el futuro de nuestro país. *La autora es periodista.