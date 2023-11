Tras el fallo de inconstitucionalidad de contrato Ley 406, del 20 de octubre de 2023, entre el Estado y Minera Panamá, por parte del pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, la lucha apenas empieza.

Primero que cumpla a cabalidad con todos los pasos establecido por la Ley, y que se pueda restituir la biodiversidad de la zona que se utilizó por década para la extracción de minerales. La lucha de los trabajadores y empresas subcontratistas que un sinnúmero de negociaciones para que se les paguen, mientras tratan de sobrevivir, o conseguir nuevas fuentes de ingreso, de lo contrario serán absorbidos por la lista de desempleos y empresas en bancarrota que dejó la pandemia (de Covid-19). La lucha de productores, transportistas, comerciantes y pueblo en general que vieron afectadas sus vidas y recursos por los perpetuos cierres, sobre en Veraguas, Bocas del Toro y Chiriquí, donde no se cumplió con el derecho al libre tránsito.

La lucha del gobierno, del actual y el que viene, que tendrán que hacer enormes recortes al presupuesto, tras la disminución de sus ingresos con el cierre de la mina y las afectaciones del Fenómeno del Niño al Canal de Panamá.

La lucha de los asegurados, que además de no contar millones en cuotas de la mina, tampoco tendrá fondos para el programa de Invalidez, vejez y muerte o para el aumento de los jubilados. Para los ambientalistas, la comunidad adyacente y autoridades, que deberán estar vigilantes para que se cumpla con un cierre ordenado y seguro de la mina, creando plazas de trabajo para aquellos que por mucho tiempo vivieron de esa industria. Y para la Empresa, a la que se debe asegurar sus derechos a fin de no enviar el mensaje equivocado de que en Panamá no se puede invertir porque no se respectan las garantías.

* Periodista.