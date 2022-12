La metástasis del ION

El que no ha visitado el Instituto Oncológico Nacional (ION) no sabe lo triste es ver como una enfermedad como el cáncer toca tanto la vida de miles de personas en nuestro país y la forma en la que se apersonan a este hospital con la esperanza de buscar superarla. Sin embargo las condiciones en las que se encuentra dicho nosocomio se convierte en un enemigo más, complicándole las funciones a todo el personal de médicos especialista y expertos que tratan de sanar. En los últimos meses he vivido en carne propia como asistir al ION es tan desgastante; las interminables horas de esperas para recibir atención, ya sea en la sala de quimioterapia, radioterapia, en las citas de control, para procedimientos, y hasta en la farmacia. Tampoco podemos pasar por alto la falta de sillas de ruedas para los pacientes, la espera de que reparen uno de los únicos dos elevadores que tiene el edificio, así como el acondicionamiento de salas de esperas para los familiares, pues muchos han optado por llevar sus propias sillas para poder soportar las largas horas de esperas. Se ha dicho en reiteradas ocasiones que es una prioridad la construcción de un nuevo hospital, más no se dan cuenta lo urgente que se está necesitando. El ION se está convirtiendo en un hospital que necesita atención con premura debido a que su diagnóstico de su enfermedad ha pasado de grave a metástasis. Ya de nada vale meter más aparatos para tratamiento en esta estructura, pues su aguante parece no soportar mucho tiempo.

*La autora es periodista