La nación está de luto: murió un patriota

Las fibras emocionales de la nación panameña se erizan de dolor al enterarse de la muerte de un patriota: el Ingeniero Luis Horacio Moreno Tejeira (1928-2026). Además, fue escritor, banquero, profesor y defensor de la ética y el civismo.

“Lucho” Moreno transitó por este mundo, que en ocasiones está plagado de ingratitudes, esparciendo entusiasmo, clavando la daga del progreso para aniquilar desalientos, cosechar progreso, encendiendo el candil esperanzador en aquellas regiones donde se quiso imponer el oscurantismo. Reiteramos: ¡la patria está de luto! Se nos fue Luis Horacio. Moreno Tejeira, uno de los pocos panameños que no se embriagó de ilusiones ni intoxicó de vanidades.

El Hado, que rige el destino de este mundo y en especial de esta nación llamada Panamá, nos arrebató a Luis Horacio Moreno Tejeira, en el preciso momento que necesitamos edificar esta nación para extirpar bolsones de pobreza, dignificar la moral putrefacta para empinarnos ante los desafíos que se nos presentan en los ámbitos económicos, sociales y políticos.

Damas y caballeros: No lloremos a Lucho Moreno. Repiquen las campanas del nacionalismo para despertar el entusiasmo que en vida demostró Lucho Moreno en su afán por edificar esta nación, y evitar que las pesadumbres nos estrangulen y hagan sucumbir ante las tormentas sociales, económicas y políticas que nos acechan.

* El autor es periodista.