Opinión

La necesidad de tener idoneidad en el periodismo

La necesidad de tener idoneidad en el periodismo
Amalia Quintero
20 de noviembre de 2025

En Panamá, cualquiera puede llamarse periodista sin haber pisado una universidad, y eso en varios casos le hace daño a la profesión y genera confusión en la sociedad.

Las redes sociales han dado voz a todas las personas, pero no todas saben usarla con responsabilidad. El periodismo no se trata solo de publicar información, sino de investigar, verificar, constatar y buscar todas las partes. Por eso, es urgente que los verdaderos periodistas cuenten con una idoneidad, acreditación y formación académica que garantice su preparación y compromiso ético con el manejo de la información. El periodista debe ser un profesional que se rija por la verdad y no por intereses personales o políticos.

Tener una idoneidad ayudaría a elevar el nivel de la comunicación en el país, a fortalecer la confianza del público y evitar que cualquier persona usurpe el ejercicio de la profesión.

El periodismo es una labor seria, que necesita vocación, estudio y responsabilidad. Reconocerlo como una profesión formal y regulada es el primer paso para recuperar el respeto que merece.

Hoy más que nunca, debemos valorar a quienes informan con responsabilidad.

* Periodista.

TE PUEDE INTERESAR