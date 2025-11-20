La necesidad de tener idoneidad en el periodismo

En Panamá, cualquiera puede llamarse periodista sin haber pisado una universidad, y eso en varios casos le hace daño a la profesión y genera confusión en la sociedad.

Las redes sociales han dado voz a todas las personas, pero no todas saben usarla con responsabilidad. El periodismo no se trata solo de publicar información, sino de investigar, verificar, constatar y buscar todas las partes. Por eso, es urgente que los verdaderos periodistas cuenten con una idoneidad, acreditación y formación académica que garantice su preparación y compromiso ético con el manejo de la información. El periodista debe ser un profesional que se rija por la verdad y no por intereses personales o políticos.

Tener una idoneidad ayudaría a elevar el nivel de la comunicación en el país, a fortalecer la confianza del público y evitar que cualquier persona usurpe el ejercicio de la profesión.

El periodismo es una labor seria, que necesita vocación, estudio y responsabilidad. Reconocerlo como una profesión formal y regulada es el primer paso para recuperar el respeto que merece.

Hoy más que nunca, debemos valorar a quienes informan con responsabilidad.

* Periodista.