La primera lección está en el hogar

El feminicidio no es un hecho aislado, es la consecuencia más extrema de una cadena de violencias que empieza mucho antes. Duele y alarma ver cómo las cifras aumentan, pero más duele reconocer que muchas de esas tragedias pudieron evitarse si desde el hogar se enseñara algo tan básico como el respeto.

Todo comienza en casa. Cuando a un niño se le permite creer que tiene poder sobre una niña, cuando se normalizan los gritos, los celos o el control, se siembra la raíz del problema. La educación formal puede reforzar valores, pero es en el hogar donde se aprende a amar sin dominar, a convivir sin imponer, a disentir sin agredir.

El feminicidio no solo se combate con leyes o castigos más severos; se previene con educación emocional, con ejemplo, con diálogo. Padres y madres tienen en sus manos la posibilidad de criar una generación diferente, una que entienda que la igualdad no se debate, se practica.

Si queremos erradicar la violencia contra la mujer, se debe empezar por revisar los mensajes que damos a diario en casa. Porque ahí, en ese primer espacio de amor y aprendizaje, puede nacer la solución o el silencio que mata. * Periodista.