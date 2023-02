La salud mental en el personal de la atención a la salud

Es un tema controversial y posiblemente genera debate, pero cada día organizaciones médicas en el mundo y las instituciones donde trabajan están poniendo atención a tan delicado problema.

Recientemente se publica sobre esto, producto de una encuesta realizada por el colegio de Cardiología de USA. Se recoge por ejemplo, que uno de cada 4 colegas de esa especialidad reporto alguna afectación mental como ansiedad depresión y otras enfermedades en ese entorno. Problemas de alcoholismo, y droga adicción también afectan servidores de la salud. La pandemia de covid19 acrecentó en la mayoría de estos servidores estas dificultades emocionales. Ya algunos eran afectados previo al COVID-19 por diferentes causas. La fuente citada del estudio es J Am Coll Cardiol. Dec.28, 2022 ‘Prevalence and Professional Impact of Mental Health Conditions Among Cardiologists’.

En enero, las famosas Clínicas Médicas de Norteamérica dedican un capítulo al tema. Es el volumen 107, número uno, de 2023 -“Psychiatric Issues Among Health Professionals”-se deja planteado que esto cuadros que afectan la esfera mental se pueden superar, pero es necesaria que el miembro afectado del sector salud busque ayuda. Muchas veces el perfeccionismo del profesional, que es parte de la formación médica impide eta búsqueda.

Igual lo es sentirse auto responsable de su salud sin necesidad de la ayuda.

Y que no reconocen su estado de afectación de la salud. Al final lo importante es que es un tema que debe tomarse en cuenta para buscar soluciones compartidas. En una sociedad como la nuestra que proyecta preocupantes trastornos de la salud mental, este escenario podrá cada día dar al traste con una atención de calidad y humanizada. Si el binomio paciente-servidor de salud, en este caso el colega no existe, el producto de esa relación hace daños a ambos. Se pierde un pilar importante de la atención, la empatía.

“Un metaanálisis reciente de 40 revisiones sistemáticas, incluyendo datos de 1828 estudios primarios y 3.245.768 participantes, se estimó que la ansiedad (16 %–41 %), la depresión (14 %–37 %) y el estrés/trastorno de estrés postraumático (18,6 %–56,5 %) fueron las más frecuentes condiciones de salud mental durante la pandemia COVID que afectaron a los profesionales de la salud”. Se extrae de la lectura. El estigma frente a problemas de salud mental es barrera muy sobresaliente para solucionar estos problemas. Desconozco que ocurre en nuestra nación, pero estoy seguro que sufrimos situaciones quizás parecidas como las expuestas en torno a los cardiólogos de usa y que posiblemente afecten a otros profesionales de la salud.

He querido compartir con ustedes estas enseñanzas que pueden ampliarse si desean en las dos fuentes citadas. Me preocupan todos los servidores del sector salud en general, pero por ser los colegas entes decisores importantes en la enfermedad y la salud, aún más.

*Médico.