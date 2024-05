La salud y sus urgentes próximos retos

La atención a la salud y las enfermedades se juegan dos opciones: Seguir debilitado la atención pública, como ha ocurrido en últimos quinquenios, o fortalecer dicho sistema.

Independiente de las dificultades para obtener citas de medicina general, especialidades, procedimientos diagnóstico, cirugías, medicamentos, y quizás debilidades académicas, la ausencia de compasión y deshumanización va en ascenso. No somos seguidores de redes sociales, pero he observado con honda preocupación, en una de ellas, la mofa a los profesionales médicos, enfermeras, etc.

Es decir, se ha perdido la admiración y respeto por estas profesiones. Quizás obedece a que hemos en una forma u otra irrespetado a nuestros pacientes.

Siempre pregunto. ¿Es mayoría o minoría? ¿Son nuevos “valores éticos” que rodean estas profesiones? De nada vale mejorar estructuras o construir nuevas, si ese pésimo habito que introduce la ausencia de urbanidad y buenas costumbres siguen enquistado en lo profundo del sistema de atención a la salud y la enfermedad. Debe ser de obligatoria lectura, en Facultades de la Salud, el manual de tan distinguido pedagogo, Manuel Carreño, cuyas enseñanzas son vigentes y muy necesaria hoy día.

La atención primaria debilitada, seguirá produciendo gastos que se visibilizan y otros no, como la angustia, tristeza etc. de una atención deficiente acompañada de muertes evitables. Depurar y sacar al máximo la corrupción, es otra tarea no fácil, pero necesaria.

Solo un gran acuerdo nacional de una ganar- ganar podrá superar estas lacras. Cumpliendo cada parte lo pactado. Ser médico implica saber que debemos estudiar permanentemente no para llenar una hoja de vida, sino para servir mejor al que sufre.

Ser médico es una profesión de sacrificio, de abnegación, de sufrimiento personal y familiar. Hasta de una muerte prematura por el cumplimiento del deber

Eso lo debe saber la familia del colega. Habrá siempre momentos para la familia, amistades y otras facetas de la vida. Quien no piense así, favor tome otra carrera. El reto para nuestros gobernantes electos es grande. * Médico.