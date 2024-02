Los tiempos han cambiado, estoy consciente de eso, sin embargo, me llama poderosamente la atención como en el camino nos vamos desconectando de lo único que nos conecta... nuestro sentido humano.

“Búscame en Instagram y escríbeme para mantenernos en contacto”, fueron las palabras de un conocido luego de reencontramos varios años después en la entrada del cine, y la verdad fue un shock, no por el tema de la futura vía de comunicación, si no por el hecho de ¿Y qué pasa con la gente que no usa redes sociales?, ¿Ya no queremos escuchar a la otra persona?, ¿Socializar a través de las redes sociales... es el futuro cercano?

En mi caso personal, para temas de trabajo me gusta mantener la vía formal de un correo, por respaldo a lo negociado, por orden y seguimiento y porque soy muy capricornio y me gusta poner ganchitos después a las tareas cumplidas y en el futuro tener evidencias de lo platicado o el trabajo realizado. Irónicamente, me ha tocado comprender que muchos necesitan todo de manera inmediata: “Mándamelo por WhatsApp que es más rápido”, y cada vez WhatsApp se actualiza para tener todo de manera más automática por esa misma vía. Señores, ¡La tecnología me golpea!

Y cada día me dispongo para no quedarme atrás, con la mente más activa y comprendiendo que todos vamos a ritmos diferentes, a la vez que no puedo silenciar que.... Bajemos la revolución un poco, antes de nosotros existe una generación que necesita más tiempo, paciencia y explicación, nada es urgente, nada es de ya para ya, nada es más importante que el tiempo llamado ahora, junto a los amigos, la familia y los seres queridos.