La urgida humanización en la atención médica

Llegar a un centro de atención médica público en busca de un alivio ante una dolencia se ha convertido en un agravante para muchos, lo que nos hace pensar en la urgencia que existe de promover la cultura de humanizar la asistencia sanitaria, y la importancia de exigir un apolítica de atención que incluya criterios para el paciente, familiares y el personal de la institución.

Quienes llegan por una atención se enfrentan con la clasificación de que la dolencia que tenga el denominado “Triage”. Es en este punto donde entran los colores: con el azul, son atendidos en el primer nivel de atención, es decir corres con el riesgo de que tu atención sea prolongada por días, con una cita en alguna Policlínicas, ULAPS o CAPPS; Con el verde, pueden esperar a ser atendidos por lo que te mandan a consulta de cita para el mismo día en cualquier horario; amarillo entra entre los potencialmente urgentes; el naranja para los que atenderse inmediatamente y rojo para pacientes en los que su vida está en peligro inminente. Ahora bien, la clasificación no es mala, el problema es que el personal debe ser empático con los pacientes y acompañarlos con un servicio ameno durante este proceso y no abandonarlos en el suba, baje, entre y salga, que es cuando los pacientes siente el agotamiento y la frustración de no ser atendido.

En esta situación puede pasar varios cambios de turno tanto el paciente como el familiar en busca de ese mejoramiento, alivio o diagnóstico de salud. Entendemos que los análisis médicos toman tiempo pero una atención humanizada hiciera más afable esta espera.