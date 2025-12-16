La vida de “Pilito”

Pilito García, un joven panameño de 25 años de edad, de una estatura de 1.65 metros, ojos color café, de tez canela, labios delgados, nariz perfilada y agradable que impresionaba a las chicas del barrio.

Poseía una labia fluida que convencía con sus argumentos. Así conquistada a las jóvenes para que cayeran a sus pies. El residía con sus padres en el sector de Bella Vista, en unos de los PH de la calle 35. Pilito prefirió abandonar los estudios universitarios y dedicarse a trabajar por su cuenta, y ser su propio jefe, por eso emprendió, y creó una empresa de servicio de limpieza a oficinas y residencias. Todo iba viento en “popa” en el negocio, como dice un dicho muy popular. Los contratos llovían como en una época de invierno. Conocido como un joven inquieto, le gustaba la rumba. Se enamoró locamente de una mujer mayor que él lo doblaba en edad, con 52 años, de nombre Jenny. Ella muy amorosa, con un amplio conocimiento de la vida. Elegante, de tez blanca labios muy finos, que a su edad recibía los piropos en la calle al transitar. Era divorciada 3 veces. Pilito hizo un alto en su diario vivir, medito profundamente y determinó que era mejor romper esa relación con Jenny, y emprender otro rumbo para que su negocio no se fuera a la quiebra. Le costó mucho romper esa relación amorosa. * Periodista.