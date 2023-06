¿La vuelta al armario?

Algunas organizaciones e instituciones internacionales llevan tiempo alertando de que los derechos humanos se encuentran en un periodo de “regresión” en todo el mundo. El momento actual ha provocado en los defensores de los derechos una actitud vigilante, como ya presagiaba Simone de Beauvoir. La razón es que, incluso en los países que se consideran democracias estables, se están cuestionando los logros conquistados en el pasado.

Como no podía ser de otra manera, esta realidad también tiene su reflejo en la conversación de las redes sociales. Así lo demuestra el estudio que LLYC ha lanzado con motivo del Pride 2023, bajo el nombre ‘Discurso de Odio y Orgullo LGTBIQ+ en la conversación digital’.

A través del análisis de 169 millones de mensajes de la conversación social de 12 países, este informe añade una nueva dimensión al creciente fenómeno de la LGTBIQ+fobia: la retracción del propio colectivo y, en especial, de sus aliados a la hora de emitir mensajes de apoyo o celebración, motivado por un contexto de polarización progresivo en las redes sociales. En este sentido, podríamos hablar de una ‘vuelta al armario’ de la conversación positiva sobre el colectivo LGTBIQ+.

A nivel global, los mensajes de odio contra el colectivo LGTBIQ+ en las redes han ganado terreno frente a los que promueven el apoyo a este colectivo. El volumen de los primeros ha aumentado casi un 9,4% en los últimos cuatro años, mientras los segundos han caído un 41,25%.

Alegremente, Panamá se encuentra entre los países analizados con una mayor conversación social positiva a favor del colectivo LGTBIQ+ (58.5%). Aun así, el 24.3% de los perfiles en la conversación mantienen un discurso detractor. Las principales narrativas detractoras que se identificaron estuvieron enfocadas en argumentos en contra del matrimonio igualitario, además de la temática de la adopción por parejas homosexuales que es una de las polémicas más grandes dentro de la conversación.

Es preocupante, tanto el crecimiento del discurso de odio, como esa metafórica vuelta al armario digital por parte de la conversación que aplaude los derechos del colectivo. Todo esto hace que sea cada vez más importante proyectar historias positivas de impacto que impulsen la conversación positiva y de apoyo.

Se ha demostrado a lo largo de la historia que la obtención de derechos no es perdurable en el tiempo, y por ello, todos tenemos la responsabilidad de promover la diversidad y la no discriminación para no volver atrás.

Directora general en LLYC Panamá