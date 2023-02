Las bodas, ¿odiadas y anheladas?

Atrás quedaron los días en las bodas se ceñían al protocolo o lo tradicional.

Lo de hoy es botar la casa por la ventana con la sola fiesta de presentación de los novios. ¡Vaya! No me malinterpreten, no se trata de un artículo lleno de odio o “envidia”, sino una mirada analítica a esta tradición de la que muchos reniegan, pero sueñan en secreto.

Sí, muchos ya no creen en estos rituales, ir al altar, jurar amor y luego festejar con la familia. Sin embargo, sueñan con enamorarse y eso, casi siempre, te lleva a jurar de todo sin necesidad de pararte frente a la cruz.

Dejando los sentimientos y volviendo a lo económico, una realidad es que, ante la ostentosidad de algunos, otros terminan ignorando lo que de verdad importa: consolidar una unión espiritual que coincida con la personalidad. Incluso, he escuchado a amigos decir que pospondrán sus nupcias porque el pastelero o la fotógrafa no será el de tal famosa. ¿En serio hemos llegado al punto de basar decisiones personales en las acciones de otros que viven en otras circunstancias?

Como en otros aspectos, hay que arroparse hasta donde la manta dé y, si bien “no solo se vive de amor”, siempre se puede celebrar de forma modesta y apegada a la esencia de pareja. Hay mucho romance en las bodas exprés, sino pregúntenle a Sophie Turner y Joe Jonas. En fin, hagan lo que hagan nunca descarten la autenticidad y el verdadero objetivo de este sacramento religioso: entregarse del modo más honesto a una persona merecedora, para ser mejores juntos.

* La autora es periodista.