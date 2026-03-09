Las conocidas “chivitas”, el transporte público de 1950

Este medio de transporte público interno en la ciudad capital, y fue el más utilizado por los panameños de aquella época. Fue conocido con el nombre de “chivas” o “chivitas” en alusión a la Diosa Shiva, imagen que los conductores llevaban en el tablero del busito.

Lo más llamativo de este transporte era la confección de la. “chivas”.Los primeros modelos que llegaron a Panamá fueron fabricados por la empresa Fargo- Chrisley de los Estados Unidos.

El precio del pasaje era de 5 centésimos, en su interior mantenían como asiento dos bancos largos de madera, con cojín a cada lado.

Los pasajeros viajaban mirándose de frente, eran muy incómodas para una persona de alta estatura en momento de subir o bajar de la “chiva”.Algunas “chivas” tenían radio: los conductores sintonizaban emisoras con noticias, música de salsa y boleros. Se cubría las rutas del barrio de El Chorrillo, Calidonia, Paitilla, Boca La Caja y el Hospital Santo Tomas.

La transmisión del motor era de cambio, con una palanca de forma de un bastón, y era todo un espectáculo observar como el conductor hacia los cambios.

Toda la estructura de la carrocería era de madera, algunos conductores curiosos a lo interno las decoraban con adornos vistosos.

Fueron los “Diablos Rojos” de ese tiempo.Este medio de transporte público fue para la época de 1950 el preferido por los pasajeros, podemos decir que eran los [buses] “Diablos Rojos” de ese tiempo. Los conductores manejaban a una velocidad moderada.

* Periodista.