El estilo de vida panameño confunde comodidad con bienestar, impidiéndonos establecer bien prioridades. Por ejemplo, si tenemos que viajar de un lugar a otro, muchos paisanos preferirían hacerlo en un carro de alta gama, antes que resolver el tranque.

Sin embargo, al poco tiempo de tenerlo, lo cambiarían por una bicicleta con tal de viajar sin congestionamientos masivos. Varios panameños piensan que jamás tendrán bienestar, por eso viven de comodidad en comodidad de forma adictiva. Es decir, como perdieron la esperanza en el sistema social, se entregan al capitalismo desaforado.

En un esquema no comunista, podríamos transportarnos en un auto de gama media, pero sin tranques. Ahora, uno de los grandes logros del poder económico (aparte de prostituir gobiernos, promocionar falsas luchas de clases y crear una clase media maquillando a la pobre) ha sido mezclar al comunismo con cualquier ideología social. Como si todo al que le preocupara “lo social” fuera comunista.

El panameño no comprende que por más comodidades que se abrogue a título personal, jamás obtendrá bienestar. Por lo menos, no sin antes resolver entre todos las grietas de nuestro techo social.

*Ingeniero en Sistemas.