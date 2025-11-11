Las ‘marcas blancas’ en el supermercado

El lugar común semanal de todos son las tiendas de abarrotes y los supermercados. Con las marcas tradicionales de productos que nos inspiraron confianza durante años, algunas incluso, heredadas de nuestros padres. Recientemente hemos notado el surgimiento de marcas nuevas. No como conglomerados, de enormes empresas procesadoras, si no, con marcas del local comercial, de la tienda, del supermercado, con precios más bajos que las tradicionales acostumbradas. El fenómeno es global y se le denomina: “Las marcas blancas,” que son productos fabricados por terceros, pero se comercializan bajo el nombre de un distribuidor o minorista, no del fabricante original. Están ganando terreno frente a marcas reconocidas, especialmente en tiempos de crisis o inflación, donde el precio pesa más que la fidelidad. Hay ejemplos notables como; Great Value (Walmart) Kirkland Signature Costco, Amazon Basics (Amazon): Equate (Walmart): Trader Joe’s ,The Kroger Co. H-E-B, entre otras que ofrecen una amplia gama de productos alimenticios, de cuidado personal, para el hogar, líneas de electrónicos, entre otros artículos. Las “marcas blancas” además de productos de consumo, son una herramienta poderosa en el comercio mundial para democratizar el acceso a mercancías, optimizan márgenes de ganancias mientras construyen lealtad comercial, sin depender de grandes campañas publicitarias. * El autor es periodista.